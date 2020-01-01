Tokenomie pentru Re Protocol reUSDe (REUSDE) Descoperă informații cheie despre Re Protocol reUSDe (REUSDE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Re Protocol reUSDe (REUSDE) The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Pagină de internet oficială: https://re.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Re Protocol reUSDe (REUSDE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Re Protocol reUSDe (REUSDE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Ofertă totală: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Ofertă aflată în circulație: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Maxim dintotdeauna: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Minim dintotdeauna: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Preț curent: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Află mai mult despre prețul tokenului Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Tokenomie pentru Re Protocol reUSDe (REUSDE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Re Protocol reUSDe (REUSDE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REUSDE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REUSDE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REUSDE, explorează prețul în direct al tokenului REUSDE!

