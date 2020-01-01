Tokenomie pentru ratomilton (MILTON) Descoperă informații cheie despre ratomilton (MILTON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ratomilton (MILTON) The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin Pagină de internet oficială: https://ratomiltonsol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru ratomilton (MILTON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ratomilton (MILTON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.39K $ 48.39K $ 48.39K Ofertă totală: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Ofertă aflată în circulație: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.39K $ 48.39K $ 48.39K Maxim dintotdeauna: $ 0.01386821 $ 0.01386821 $ 0.01386821 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ratomilton (MILTON)

Tokenomie pentru ratomilton (MILTON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ratomilton (MILTON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MILTON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MILTON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MILTON, explorează prețul în direct al tokenului MILTON!

Predicție de preț pentru MILTON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MILTON? Pagina noastră de predicție de preț pentru MILTON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MILTON!

