Informații despre Quasar (QUASAR) Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling. Pagină de internet oficială: https://quasar.social/ Cumpără QUASAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Quasar (QUASAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quasar (QUASAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.07K $ 37.07K $ 37.07K Ofertă totală: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Ofertă aflată în circulație: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.07K $ 37.07K $ 37.07K Maxim dintotdeauna: $ 0.03369547 $ 0.03369547 $ 0.03369547 Minim dintotdeauna: $ 0.00002188 $ 0.00002188 $ 0.00002188 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Quasar (QUASAR)

Tokenomie pentru Quasar (QUASAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quasar (QUASAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUASAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUASAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUASAR, explorează prețul în direct al tokenului QUASAR!

Predicție de preț pentru QUASAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QUASAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru QUASAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QUASAR!

