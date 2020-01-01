Tokenomie pentru Qmall (QMALL) Descoperă informații cheie despre Qmall (QMALL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Qmall (QMALL) The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project Pagină de internet oficială: https://qmall.io/qmall-token

Tokenomie și analiză de preț pentru Qmall (QMALL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Qmall (QMALL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Maxim dintotdeauna: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Minim dintotdeauna: $ 0.00355609 $ 0.00355609 $ 0.00355609 Preț curent: $ 0.02000825 $ 0.02000825 $ 0.02000825 Află mai mult despre prețul tokenului Qmall (QMALL)

Tokenomie pentru Qmall (QMALL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Qmall (QMALL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QMALL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QMALL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QMALL, explorează prețul în direct al tokenului QMALL!

