Informații despre PWOG (PWOG) Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn't just another Solana token; it's a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It's not just finance; it's chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it's all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes! Pagină de internet oficială: https://pwog.net

Tokenomie și analiză de preț pentru PWOG (PWOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PWOG (PWOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.90K $ 26.90K $ 26.90K Ofertă totală: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Ofertă aflată în circulație: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.90K $ 26.90K $ 26.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.00219703 $ 0.00219703 $ 0.00219703 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PWOG (PWOG)

Tokenomie pentru PWOG (PWOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PWOG (PWOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PWOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PWOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PWOG, explorează prețul în direct al tokenului PWOG!

Predicție de preț pentru PWOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PWOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru PWOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PWOG!

