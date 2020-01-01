Tokenomie pentru PUFF (PUFF) Descoperă informații cheie despre PUFF (PUFF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PUFF (PUFF) $PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/ Pagină de internet oficială: https://www.stonedapecrew.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru PUFF (PUFF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUFF (PUFF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.27K $ 52.27K $ 52.27K Ofertă totală: $ 142.10M $ 142.10M $ 142.10M Ofertă aflată în circulație: $ 52.20M $ 52.20M $ 52.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 142.29K $ 142.29K $ 142.29K Maxim dintotdeauna: $ 0.868751 $ 0.868751 $ 0.868751 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00100339 $ 0.00100339 $ 0.00100339 Află mai mult despre prețul tokenului PUFF (PUFF)

Tokenomie pentru PUFF (PUFF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUFF (PUFF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUFF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUFF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUFF, explorează prețul în direct al tokenului PUFF!

