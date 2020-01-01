Tokenomie pentru PSYOP (PSYOP) Descoperă informații cheie despre PSYOP (PSYOP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PSYOP (PSYOP) The PSYOP project features a meme coin integrated with a community-driven NFT collection called the PSYOP Scouts, which has over 800 holders. This collection deepens user involvement by allowing holders to engage in the project's broader narrative, emphasizing hidden symbols, creative storytelling, and collective participation. Through this, PSYOP fosters a unique blend of tokenomics and cultural engagement within the crypto and NFT space. Pagină de internet oficială: https://psyopscouts.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru PSYOP (PSYOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PSYOP (PSYOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 86.87K $ 86.87K $ 86.87K Ofertă totală: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Ofertă aflată în circulație: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 86.87K $ 86.87K $ 86.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.00183473 $ 0.00183473 $ 0.00183473 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PSYOP (PSYOP)

Tokenomie pentru PSYOP (PSYOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PSYOP (PSYOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PSYOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PSYOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PSYOP, explorează prețul în direct al tokenului PSYOP!

Predicție de preț pentru PSYOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PSYOP? Pagina noastră de predicție de preț pentru PSYOP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PSYOP!

