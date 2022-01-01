Tokenomie pentru PsyDAO (PSY) Descoperă informații cheie despre PsyDAO (PSY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PsyDAO (PSY) PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives. Pagină de internet oficială: https://www.psydao.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru PsyDAO (PSY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PsyDAO (PSY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Ofertă totală: $ 102.33M $ 102.33M $ 102.33M Ofertă aflată în circulație: $ 39.78M $ 39.78M $ 39.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.69M $ 6.69M $ 6.69M Maxim dintotdeauna: $ 0.82386 $ 0.82386 $ 0.82386 Minim dintotdeauna: $ 0.01924624 $ 0.01924624 $ 0.01924624 Preț curent: $ 0.065395 $ 0.065395 $ 0.065395 Află mai mult despre prețul tokenului PsyDAO (PSY)

Tokenomie pentru PsyDAO (PSY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PsyDAO (PSY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PSY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PSY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PSY, explorează prețul în direct al tokenului PSY!

