Informații despre PSEUDO REALITY (PSEUDO) PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life. Pagină de internet oficială: https://pseudo.zone/ Carte albă: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVmZndnYzlfLVdXNHVxenBoVDNyZ3pTTDVfUXxBQ3Jtc0treHpFMjFMbUU3R282TGF1TUpuaFlIcDJMclNDNm5udDd2U08wQnhCTDN0MmhJWkZIV2dHX2ZZblcwbkNOX3h4MmRoMXVOZ0taVDlvVDQxWVc5R1dRTFdTdTdMYnhfR2MzU0l3N3JNb2h3UEVHMm9SWQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZGicVwsc26zfKlrTER8HqsxixC6e4B4C%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=hBBtzzTvsI8 Tokenomie și analiză de preț pentru PSEUDO REALITY (PSEUDO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PSEUDO REALITY (PSEUDO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 95.48K $ 95.48K $ 95.48K Ofertă totală: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Ofertă aflată în circulație: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 95.48K $ 95.48K $ 95.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.0005679 $ 0.0005679 $ 0.0005679 Minim dintotdeauna: $ 0.00005694 $ 0.00005694 $ 0.00005694 Preț curent: $ 0.00011945 $ 0.00011945 $ 0.00011945 Află mai mult despre prețul tokenului PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomie pentru PSEUDO REALITY (PSEUDO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PSEUDO REALITY (PSEUDO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PSEUDO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PSEUDO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PSEUDO, explorează prețul în direct al tokenului PSEUDO! Predicție de preț pentru PSEUDO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PSEUDO? Pagina noastră de predicție de preț pentru PSEUDO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.