Informații despre Project AEON (AEON) Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project's evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it's a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON's mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future. Pagină de internet oficială: https://aeonrises.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Project AEON (AEON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Project AEON (AEON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.83K $ 62.83K $ 62.83K Ofertă totală: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M Ofertă aflată în circulație: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 62.83K $ 62.83K $ 62.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.00436165 $ 0.00436165 $ 0.00436165 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Project AEON (AEON)

Tokenomie pentru Project AEON (AEON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Project AEON (AEON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AEON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AEON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AEON, explorează prețul în direct al tokenului AEON!

