PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game:
Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race!
TOKENOMICS:
1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced
Tokenomie și analiză de preț pentru Prick (PRICK)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Prick (PRICK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Prick (PRICK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Prick (PRICK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PRICK care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PRICK care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRICK, explorează prețul în direct al tokenului PRICK!
