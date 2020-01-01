Tokenomie pentru Presearch (PRE) Descoperă informații cheie despre Presearch (PRE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Presearch (PRE) Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Pagină de internet oficială: https://www.presearch.io/ Carte albă: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Presearch (PRE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Presearch (PRE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 873.62M $ 873.62M $ 873.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M Maxim dintotdeauna: $ 0.814159 $ 0.814159 $ 0.814159 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00681675 $ 0.00681675 $ 0.00681675 Află mai mult despre prețul tokenului Presearch (PRE)

Tokenomie pentru Presearch (PRE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Presearch (PRE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PRE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PRE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PRE, explorează prețul în direct al tokenului PRE!

