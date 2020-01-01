Tokenomie pentru PREME Token (PREME) Descoperă informații cheie despre PREME Token (PREME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PREME Token (PREME) PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Pagină de internet oficială: https://premetoken.com/ Carte albă: https://premetoken.com/#whitepaper Cumpără PREME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PREME Token (PREME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PREME Token (PREME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 179.08K $ 179.08K $ 179.08K Ofertă totală: $ 235.31M $ 235.31M $ 235.31M Ofertă aflată în circulație: $ 145.28M $ 145.28M $ 145.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 290.05K $ 290.05K $ 290.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 Minim dintotdeauna: $ 0.00112735 $ 0.00112735 $ 0.00112735 Preț curent: $ 0.00123259 $ 0.00123259 $ 0.00123259 Află mai mult despre prețul tokenului PREME Token (PREME)

Tokenomie pentru PREME Token (PREME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PREME Token (PREME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PREME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PREME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PREME, explorează prețul în direct al tokenului PREME!

Predicție de preț pentru PREME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PREME? Pagina noastră de predicție de preț pentru PREME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PREME!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!