Informații despre PopFrog (POPFROG) Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named 'Oatmeal', where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an 'O' shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only. Pagină de internet oficială: https://popfrogcoin.click/

Tokenomie și analiză de preț pentru PopFrog (POPFROG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PopFrog (POPFROG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Ofertă totală: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M Ofertă aflată în circulație: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Maxim dintotdeauna: $ 0.00554469 $ 0.00554469 $ 0.00554469 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PopFrog (POPFROG)

Tokenomie pentru PopFrog (POPFROG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PopFrog (POPFROG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POPFROG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POPFROG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POPFROG, explorează prețul în direct al tokenului POPFROG!

Predicție de preț pentru POPFROG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POPFROG? Pagina noastră de predicție de preț pentru POPFROG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POPFROG!

