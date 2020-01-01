Tokenomie pentru PooChain V2 (POOP) Descoperă informații cheie despre PooChain V2 (POOP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PooChain V2 (POOP) PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem. PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://poochain.co/ Cumpără POOP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PooChain V2 (POOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PooChain V2 (POOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.67K $ 22.67K $ 22.67K Ofertă totală: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ofertă aflată în circulație: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.67K $ 22.67K $ 22.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.0006167 $ 0.0006167 $ 0.0006167 Minim dintotdeauna: $ 0.00001905 $ 0.00001905 $ 0.00001905 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PooChain V2 (POOP)

Tokenomie pentru PooChain V2 (POOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PooChain V2 (POOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POOP, explorează prețul în direct al tokenului POOP!

Predicție de preț pentru POOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POOP? Pagina noastră de predicție de preț pentru POOP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POOP!

