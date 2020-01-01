Tokenomie pentru Polly (POLLY) Descoperă informații cheie despre Polly (POLLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Polly (POLLY) Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes. Pagină de internet oficială: https://pollyabstract.xyz/ Cumpără POLLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Polly (POLLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polly (POLLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Maxim dintotdeauna: $ 0.01234714 $ 0.01234714 $ 0.01234714 Minim dintotdeauna: $ 0.00198855 $ 0.00198855 $ 0.00198855 Preț curent: $ 0.00290329 $ 0.00290329 $ 0.00290329 Află mai mult despre prețul tokenului Polly (POLLY)

Tokenomie pentru Polly (POLLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polly (POLLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POLLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POLLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POLLY, explorează prețul în direct al tokenului POLLY!

Predicție de preț pentru POLLY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POLLY? Pagina noastră de predicție de preț pentru POLLY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

