Informații despre Pollen (POLLEN) Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform. Pagină de internet oficială: https://www.beraborrow.com/ Carte albă: https://beraborrow.gitbook.io/docs Cumpără POLLEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pollen (POLLEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pollen (POLLEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Ofertă totală: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ofertă aflată în circulație: $ 130.05M $ 130.05M $ 130.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.075806 $ 0.075806 $ 0.075806 Minim dintotdeauna: $ 0.00539353 $ 0.00539353 $ 0.00539353 Preț curent: $ 0.00831233 $ 0.00831233 $ 0.00831233 Află mai mult despre prețul tokenului Pollen (POLLEN)

Tokenomie pentru Pollen (POLLEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pollen (POLLEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POLLEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POLLEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POLLEN, explorează prețul în direct al tokenului POLLEN!

