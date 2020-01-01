Tokenomie pentru PLAYFUN (PLAYFUN)
Informații despre PLAYFUN (PLAYFUN)
🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities
PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike.
In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay.
Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project.
PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning
Tokenomie și analiză de preț pentru PLAYFUN (PLAYFUN)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PLAYFUN (PLAYFUN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru PLAYFUN (PLAYFUN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru PLAYFUN (PLAYFUN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PLAYFUN care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PLAYFUN care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
