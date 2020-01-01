Tokenomie pentru Pixocracy (PIX) Descoperă informații cheie despre Pixocracy (PIX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pixocracy (PIX) Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO. Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7. Pagină de internet oficială: https://pixocracy.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Pixocracy (PIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pixocracy (PIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.70K $ 17.70K $ 17.70K Ofertă totală: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ofertă aflată în circulație: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.70K $ 17.70K $ 17.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.00819614 $ 0.00819614 $ 0.00819614 Minim dintotdeauna: $ 0.00001679 $ 0.00001679 $ 0.00001679 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Pixocracy (PIX)

Tokenomie pentru Pixocracy (PIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pixocracy (PIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIX, explorează prețul în direct al tokenului PIX!

