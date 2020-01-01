Tokenomie pentru PIXL (PIXL) Descoperă informații cheie despre PIXL (PIXL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PIXL (PIXL) What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What's next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. Pagină de internet oficială: https://www.sappyseals.io/ Carte albă: https://gitbook.thepixlverse.com/ Cumpără PIXL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PIXL (PIXL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PIXL (PIXL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.73M $ 12.73M $ 12.73M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.73M $ 12.73M $ 12.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.164294 $ 0.164294 $ 0.164294 Minim dintotdeauna: $ 0.00590734 $ 0.00590734 $ 0.00590734 Preț curent: $ 0.02543998 $ 0.02543998 $ 0.02543998 Află mai mult despre prețul tokenului PIXL (PIXL)

Tokenomie pentru PIXL (PIXL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PIXL (PIXL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIXL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIXL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIXL, explorează prețul în direct al tokenului PIXL!

