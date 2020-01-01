Tokenomie pentru Pipo (PIPO)
Informații despre Pipo (PIPO)
$PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top!
Tokenomie și analiză de preț pentru Pipo (PIPO)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pipo (PIPO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Pipo (PIPO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Pipo (PIPO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PIPO care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PIPO care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIPO, explorează prețul în direct al tokenului PIPO!
Predicție de preț pentru PIPO
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PIPO? Pagina noastră de predicție de preț pentru PIPO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.