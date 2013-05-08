Tokenomie pentru Phoenixcoin (PXC) Descoperă informații cheie despre Phoenixcoin (PXC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Phoenixcoin (PXC) Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Pagină de internet oficială: http://phoenixcoin.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Phoenixcoin (PXC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Phoenixcoin (PXC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Ofertă totală: $ 92.72M $ 92.72M $ 92.72M Ofertă aflată în circulație: $ 92.72M $ 92.72M $ 92.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Maxim dintotdeauna: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0150152 $ 0.0150152 $ 0.0150152 Află mai mult despre prețul tokenului Phoenixcoin (PXC)

Tokenomie pentru Phoenixcoin (PXC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Phoenixcoin (PXC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PXC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PXC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PXC, explorează prețul în direct al tokenului PXC!

