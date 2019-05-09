Tokenomie pentru PEAKDEFI (PEAK) Descoperă informații cheie despre PEAKDEFI (PEAK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PEAKDEFI (PEAK) PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Pagină de internet oficială: http://peakdefi.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru PEAKDEFI (PEAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PEAKDEFI (PEAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 356.80K $ 356.80K $ 356.80K Ofertă totală: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Ofertă aflată în circulație: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 448.40K $ 448.40K $ 448.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.885608 $ 0.885608 $ 0.885608 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00021512 $ 0.00021512 $ 0.00021512 Află mai mult despre prețul tokenului PEAKDEFI (PEAK)

Tokenomie pentru PEAKDEFI (PEAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PEAKDEFI (PEAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEAK, explorează prețul în direct al tokenului PEAK!

