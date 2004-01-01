Tokenomie pentru Peace Frog (PFROG)
Informații despre Peace Frog (PFROG)
Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog
Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency.
Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring.
Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.
Tokenomie și analiză de preț pentru Peace Frog (PFROG)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Peace Frog (PFROG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Peace Frog (PFROG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Peace Frog (PFROG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PFROG care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PFROG care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PFROG, explorează prețul în direct al tokenului PFROG!
Predicție de preț pentru PFROG
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PFROG? Pagina noastră de predicție de preț pentru PFROG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.