Informații despre Param (PARAM) Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem. Pagină de internet oficială: https://paramgaming.com/ Carte albă: https://docs.paramlabs.io/param-litepaper Cumpără PARAM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Param (PARAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Param (PARAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.92K $ 46.92K $ 46.92K Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 259.00M $ 259.00M $ 259.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 362.31K $ 362.31K $ 362.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.179478 $ 0.179478 $ 0.179478 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00018115 $ 0.00018115 $ 0.00018115 Află mai mult despre prețul tokenului Param (PARAM)

Tokenomie pentru Param (PARAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Param (PARAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PARAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PARAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PARAM, explorează prețul în direct al tokenului PARAM!

Predicție de preț pentru PARAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PARAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru PARAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PARAM!

