Informații despre Parabolic (PARAX) PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token's ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It's a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space. Pagină de internet oficială: https://www.parabolic.fi/ Cumpără PARAX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Parabolic (PARAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Parabolic (PARAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.02469466 $ 0.02469466 $ 0.02469466 Minim dintotdeauna: $ 0.00247783 $ 0.00247783 $ 0.00247783 Preț curent: $ 0.00261009 $ 0.00261009 $ 0.00261009 Află mai mult despre prețul tokenului Parabolic (PARAX)

Tokenomie pentru Parabolic (PARAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Parabolic (PARAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PARAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PARAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PARAX, explorează prețul în direct al tokenului PARAX!

Predicție de preț pentru PARAX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PARAX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PARAX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PARAX!

