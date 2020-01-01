Tokenomie pentru PanoVerse (PANO) Descoperă informații cheie despre PanoVerse (PANO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PanoVerse (PANO) PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community. Pagină de internet oficială: https://panoverse.io

Tokenomie și analiză de preț pentru PanoVerse (PANO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PanoVerse (PANO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 263.32K $ 263.32K $ 263.32K Ofertă totală: $ 28.00M $ 28.00M $ 28.00M Ofertă aflată în circulație: $ 28.00M $ 28.00M $ 28.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 263.32K $ 263.32K $ 263.32K Maxim dintotdeauna: $ 0.237481 $ 0.237481 $ 0.237481 Minim dintotdeauna: $ 0.00575095 $ 0.00575095 $ 0.00575095 Preț curent: $ 0.00940411 $ 0.00940411 $ 0.00940411 Află mai mult despre prețul tokenului PanoVerse (PANO)

Tokenomie pentru PanoVerse (PANO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PanoVerse (PANO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PANO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PANO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PANO, explorează prețul în direct al tokenului PANO!

Predicție de preț pentru PANO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PANO? Pagina noastră de predicție de preț pentru PANO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PANO!

