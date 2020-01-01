Tokenomie pentru Pankito (PAN) Descoperă informații cheie despre Pankito (PAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pankito (PAN) Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey. Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment Pagină de internet oficială: https://pankito.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Pankito (PAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pankito (PAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.06K Ofertă totală: $ 60.00M Ofertă aflată în circulație: $ 60.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.01641343 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00041767

Tokenomie pentru Pankito (PAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pankito (PAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAN, explorează prețul în direct al tokenului PAN!

Predicție de preț pentru PAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PAN!

