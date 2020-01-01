Tokenomie pentru Pacato (PACATO)
Informații despre Pacato (PACATO)
Introducing Pacato ($PACATO), the latest meme token set to dominate the crypto space! Inspired by the playful spirit of Coinbase CEO's recent marriage to Angela Meng, Pacato made its debut at their wedding, becoming the "new dog" in the world of meme tokens. As a tribute to the couple's love story and to the vibrant meme culture, Pacato symbolizes fun, loyalty, and a new era in the crypto world. With a growing community and innovative plans for future developments, $PACATO aims to follow in the pawprints of successful dog-themed tokens like Dogecoin and Shiba Inu, but with a unique twist tied to the Coinbase legacy. Whether you're a seasoned crypto trader or new to the meme token scene, $PACATO offers exciting opportunities to be part of a fresh, playful, and community-driven project. Get ready to watch Pacato fetch success on the Base chain!
Tokenomie și analiză de preț pentru Pacato (PACATO)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pacato (PACATO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Pacato (PACATO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Pacato (PACATO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PACATO care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PACATO care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PACATO, explorează prețul în direct al tokenului PACATO!
Predicție de preț pentru PACATO
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PACATO? Pagina noastră de predicție de preț pentru PACATO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.