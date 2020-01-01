Tokenomie pentru OpSec (OPSEC) Descoperă informații cheie despre OpSec (OPSEC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OpSec (OPSEC) OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications. Pagină de internet oficială: https://www.opsec.computer/ Carte albă: https://docs.opsec.computer/category/getting-started Cumpără OPSEC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OpSec (OPSEC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OpSec (OPSEC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 266.57K $ 266.57K $ 266.57K Ofertă totală: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M Ofertă aflată în circulație: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 266.57K $ 266.57K $ 266.57K Maxim dintotdeauna: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Minim dintotdeauna: $ 0.00207483 $ 0.00207483 $ 0.00207483 Preț curent: $ 0.00269537 $ 0.00269537 $ 0.00269537 Află mai mult despre prețul tokenului OpSec (OPSEC)

Tokenomie pentru OpSec (OPSEC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OpSec (OPSEC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OPSEC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OPSEC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OPSEC, explorează prețul în direct al tokenului OPSEC!

Predicție de preț pentru OPSEC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OPSEC? Pagina noastră de predicție de preț pentru OPSEC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OPSEC!

