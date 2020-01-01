Tokenomie pentru OneID (ONEID) Descoperă informații cheie despre OneID (ONEID), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OneID (ONEID) OneID is your all-access identity pass to the open internet. We're building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities. Pagină de internet oficială: https://www.oneid.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru OneID (ONEID) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OneID (ONEID), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 824.33K $ 824.33K $ 824.33K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.00559682 $ 0.00559682 $ 0.00559682 Minim dintotdeauna: $ 0.00164865 $ 0.00164865 $ 0.00164865 Preț curent: $ 0.00164865 $ 0.00164865 $ 0.00164865 Află mai mult despre prețul tokenului OneID (ONEID)

Tokenomie pentru OneID (ONEID): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OneID (ONEID) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ONEID care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ONEID care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ONEID, explorează prețul în direct al tokenului ONEID!

Predicție de preț pentru ONEID Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ONEID? Pagina noastră de predicție de preț pentru ONEID combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ONEID!

