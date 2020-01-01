Tokenomie pentru OKANE (OKANE) Descoperă informații cheie despre OKANE (OKANE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OKANE (OKANE) Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it's a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he's lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy. Pagină de internet oficială: http://okanesol.com/ Cumpără OKANE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OKANE (OKANE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OKANE (OKANE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.04K $ 20.04K $ 20.04K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.04K $ 20.04K $ 20.04K Maxim dintotdeauna: $ 0.02878866 $ 0.02878866 $ 0.02878866 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00020035 $ 0.00020035 $ 0.00020035 Află mai mult despre prețul tokenului OKANE (OKANE)

Tokenomie pentru OKANE (OKANE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OKANE (OKANE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OKANE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OKANE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OKANE, explorează prețul în direct al tokenului OKANE!

Predicție de preț pentru OKANE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OKANE? Pagina noastră de predicție de preț pentru OKANE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OKANE!

