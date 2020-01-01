Tokenomie pentru Oggie (OGGIE) Descoperă informații cheie despre Oggie (OGGIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Oggie (OGGIE) The $OGGIE token, launched on the Ethereum blockchain, is a community-driven memecoin celebrating the legacy of Oggie the Frog, a character from Robert Crumb's Big Yum Yum Book. Oggie, an emblem of 1960s countercultural humor, is positioned as the original frog inspiring later icons like Pepe the Frog. The project connects underground art history with digital assets, emphasizing cultural significance. With burned liquidity and a renounced contract, $OGGIE ensures transparency and trust. It aims to engage collectors and fans by offering a token that honors Crumb's artistic influence in the blockchain space, so they can participate in the celebration of the original art, the fiery creativity of the new one being produced by the community & more. Pagină de internet oficială: https://oggiethefrog.com/ Cumpără OGGIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Oggie (OGGIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Oggie (OGGIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 317.46K $ 317.46K $ 317.46K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 317.46K $ 317.46K $ 317.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.00163479 $ 0.00163479 $ 0.00163479 Minim dintotdeauna: $ 0.0001393 $ 0.0001393 $ 0.0001393 Preț curent: $ 0.00031812 $ 0.00031812 $ 0.00031812 Află mai mult despre prețul tokenului Oggie (OGGIE)

Tokenomie pentru Oggie (OGGIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Oggie (OGGIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OGGIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OGGIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OGGIE, explorează prețul în direct al tokenului OGGIE!

Predicție de preț pentru OGGIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OGGIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru OGGIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OGGIE!

