Tokenomie pentru OG Peanut (PEANUT) Descoperă informații cheie despre OG Peanut (PEANUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OG Peanut (PEANUT) Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark's pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark's home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future. Pagină de internet oficială: https://peanut-hub.com

Tokenomie și analiză de preț pentru OG Peanut (PEANUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OG Peanut (PEANUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 393.74K $ 393.74K $ 393.74K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 393.74K $ 393.74K $ 393.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.02235476 $ 0.02235476 $ 0.02235476 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00039264 $ 0.00039264 $ 0.00039264 Află mai mult despre prețul tokenului OG Peanut (PEANUT)

Tokenomie pentru OG Peanut (PEANUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OG Peanut (PEANUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEANUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEANUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEANUT, explorează prețul în direct al tokenului PEANUT!

Predicție de preț pentru PEANUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PEANUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru PEANUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PEANUT!

