NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.
Tokenomie pentru Nuritopia (NBLU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Nuritopia (NBLU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri NBLU care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri NBLU care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.