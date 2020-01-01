Tokenomie pentru Nsure Network (NSURE) Descoperă informații cheie despre Nsure Network (NSURE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nsure Network (NSURE) NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd's of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Pagină de internet oficială: https://nsure.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Nsure Network (NSURE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nsure Network (NSURE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.62K $ 44.62K $ 44.62K Ofertă totală: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Ofertă aflată în circulație: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 127.00K $ 127.00K $ 127.00K Maxim dintotdeauna: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Minim dintotdeauna: $ 0.00070693 $ 0.00070693 $ 0.00070693 Preț curent: $ 0.00189072 $ 0.00189072 $ 0.00189072 Află mai mult despre prețul tokenului Nsure Network (NSURE)

Tokenomie pentru Nsure Network (NSURE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nsure Network (NSURE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NSURE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NSURE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NSURE, explorează prețul în direct al tokenului NSURE!

Predicție de preț pentru NSURE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NSURE? Pagina noastră de predicție de preț pentru NSURE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NSURE!

