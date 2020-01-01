Tokenomie pentru Nostra (NSTR) Descoperă informații cheie despre Nostra (NSTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nostra (NSTR) Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra's evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Pagină de internet oficială: https://nostra.finance/ Carte albă: https://docs.nostra.finance/ Cumpără NSTR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nostra (NSTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nostra (NSTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.220377 $ 0.220377 $ 0.220377 Minim dintotdeauna: $ 0.01475308 $ 0.01475308 $ 0.01475308 Preț curent: $ 0.01506363 $ 0.01506363 $ 0.01506363 Află mai mult despre prețul tokenului Nostra (NSTR)

Tokenomie pentru Nostra (NSTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nostra (NSTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NSTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NSTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NSTR, explorează prețul în direct al tokenului NSTR!

