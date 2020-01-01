Explorează tokenomia pentru Node Sphere AI (NSAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NSAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Node Sphere AI (NSAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NSAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Node Sphere AI (NSAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru Node Sphere AI (NSAI) Descoperă informații cheie despre Node Sphere AI (NSAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Node Sphere AI (NSAI) Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Pagină de internet oficială: https://nodesphereai.com Cumpără NSAI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Node Sphere AI (NSAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Node Sphere AI (NSAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 228.84K $ 228.84K $ 228.84K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 228.84K $ 228.84K $ 228.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.00362121 $ 0.00362121 $ 0.00362121 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022894 $ 0.00022894 $ 0.00022894 Află mai mult despre prețul tokenului Node Sphere AI (NSAI) Tokenomie pentru Node Sphere AI (NSAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Node Sphere AI (NSAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NSAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NSAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NSAI, explorează prețul în direct al tokenului NSAI! Predicție de preț pentru NSAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NSAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru NSAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NSAI! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.