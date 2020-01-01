Tokenomie pentru Nexus Mutual (NXM) Descoperă informații cheie despre Nexus Mutual (NXM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nexus Mutual (NXM) Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against "unintended uses" of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. Pagină de internet oficială: https://nexusmutual.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Nexus Mutual (NXM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nexus Mutual (NXM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 193.73M $ 193.73M $ 193.73M Ofertă totală: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Ofertă aflată în circulație: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 193.73M $ 193.73M $ 193.73M Maxim dintotdeauna: $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 Minim dintotdeauna: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Preț curent: $ 92.65 $ 92.65 $ 92.65 Află mai mult despre prețul tokenului Nexus Mutual (NXM)

Tokenomie pentru Nexus Mutual (NXM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nexus Mutual (NXM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NXM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NXM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NXM, explorează prețul în direct al tokenului NXM!

Predicție de preț pentru NXM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NXM? Pagina noastră de predicție de preț pentru NXM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

