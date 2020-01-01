Tokenomie pentru Neroboss (NEROBOSS) Descoperă informații cheie despre Neroboss (NEROBOSS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Neroboss (NEROBOSS) Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members. Pagină de internet oficială: https://neroboss.ai Carte albă: https://s3.us-east-1.amazonaws.com/cdn.neroboss.ai/neroboss_whitepaper.pdf Cumpără NEROBOSS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Neroboss (NEROBOSS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neroboss (NEROBOSS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.33K $ 36.33K $ 36.33K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 36.33K $ 36.33K $ 36.33K Maxim dintotdeauna: $ 0.01621925 $ 0.01621925 $ 0.01621925 Minim dintotdeauna: $ 0.00003457 $ 0.00003457 $ 0.00003457 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Neroboss (NEROBOSS)

Tokenomie pentru Neroboss (NEROBOSS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Neroboss (NEROBOSS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEROBOSS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEROBOSS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEROBOSS, explorează prețul în direct al tokenului NEROBOSS!

Predicție de preț pentru NEROBOSS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEROBOSS? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEROBOSS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEROBOSS!

