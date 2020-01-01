Tokenomie pentru Nash (NEX) Descoperă informații cheie despre Nash (NEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nash (NEX) Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Pagină de internet oficială: https://nash.io/en/

Tokenomie și analiză de preț pentru Nash (NEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nash (NEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 44.40M $ 44.40M $ 44.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M Maxim dintotdeauna: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Minim dintotdeauna: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Preț curent: $ 0.165868 $ 0.165868 $ 0.165868 Află mai mult despre prețul tokenului Nash (NEX)

Tokenomie pentru Nash (NEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nash (NEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEX, explorează prețul în direct al tokenului NEX!

Predicție de preț pentru NEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEX!

