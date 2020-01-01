Tokenomie pentru Nailong (NAILONG) Descoperă informații cheie despre Nailong (NAILONG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nailong (NAILONG) $Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet's favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed "Nailong" (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!" Pagină de internet oficială: https://nailong.life/

Tokenomie și analiză de preț pentru Nailong (NAILONG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nailong (NAILONG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.068524 $ 0.068524 $ 0.068524 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00166707 $ 0.00166707 $ 0.00166707 Află mai mult despre prețul tokenului Nailong (NAILONG)

Tokenomie pentru Nailong (NAILONG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nailong (NAILONG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAILONG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAILONG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAILONG, explorează prețul în direct al tokenului NAILONG!

Predicție de preț pentru NAILONG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NAILONG? Pagina noastră de predicție de preț pentru NAILONG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NAILONG!

