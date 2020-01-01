Tokenomie pentru Murad (MURAD) Descoperă informații cheie despre Murad (MURAD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Murad (MURAD) Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Pagină de internet oficială: https://murad-cto.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Murad (MURAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Murad (MURAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 239.52K $ 239.52K $ 239.52K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 239.52K $ 239.52K $ 239.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00023957 $ 0.00023957 $ 0.00023957 Află mai mult despre prețul tokenului Murad (MURAD)

Tokenomie pentru Murad (MURAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Murad (MURAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MURAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MURAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MURAD, explorează prețul în direct al tokenului MURAD!

Predicție de preț pentru MURAD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MURAD? Pagina noastră de predicție de preț pentru MURAD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MURAD!

