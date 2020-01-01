Tokenomie pentru Muhdo Hub (DNA) Descoperă informații cheie despre Muhdo Hub (DNA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Muhdo Hub (DNA) Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements. Pagină de internet oficială: https://www.muhdohub.xyz/ Carte albă: https://docs.muhdohub.com/ Cumpără DNA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Muhdo Hub (DNA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Muhdo Hub (DNA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Ofertă totală: $ 4.77B $ 4.77B $ 4.77B Ofertă aflată în circulație: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.088083 $ 0.088083 $ 0.088083 Minim dintotdeauna: $ 0.00070366 $ 0.00070366 $ 0.00070366 Preț curent: $ 0.00118408 $ 0.00118408 $ 0.00118408 Află mai mult despre prețul tokenului Muhdo Hub (DNA)

Tokenomie pentru Muhdo Hub (DNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Muhdo Hub (DNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DNA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DNA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DNA, explorează prețul în direct al tokenului DNA!

Predicție de preț pentru DNA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DNA? Pagina noastră de predicție de preț pentru DNA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DNA!

