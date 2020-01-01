Tokenomie pentru Motion (MOTION) Descoperă informații cheie despre Motion (MOTION), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Motion (MOTION) "We all got motion here” isn’t just a phrase it’s the ethos of a community that moves with purpose, style, and energy. This project captures the culture of constant progression, collective ambition, and shared momentum. Rooted in the language of digital youth and crypto-native expression, it turns motion into meaning. Whether you’re trading, building, or vibing, this token represents forward movement. The project is a rallying cry for those who never sit still. "We all got motion here” isn’t just a phrase it’s the ethos of a community that moves with purpose, style, and energy. This project captures the culture of constant progression, collective ambition, and shared momentum. Rooted in the language of digital youth and crypto-native expression, it turns motion into meaning. Whether you’re trading, building, or vibing, this token represents forward movement. The project is a rallying cry for those who never sit still. Pagină de internet oficială: https://x.com/i/communities/1942024537446445422 Cumpără MOTION acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Motion (MOTION) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Motion (MOTION), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.52K $ 30.52K $ 30.52K Ofertă totală: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Ofertă aflată în circulație: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.52K $ 30.52K $ 30.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00139984 $ 0.00139984 $ 0.00139984 Minim dintotdeauna: $ 0.00002703 $ 0.00002703 $ 0.00002703 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Motion (MOTION)

Tokenomie pentru Motion (MOTION): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Motion (MOTION) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOTION care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOTION care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOTION, explorează prețul în direct al tokenului MOTION!

Predicție de preț pentru MOTION Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOTION? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOTION combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOTION!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!