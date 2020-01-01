Explorează tokenomia pentru MOONY (MOONY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MOONY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru MOONY (MOONY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MOONY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / MOONY (MOONY) / Tokenomie / Tokenomie pentru MOONY (MOONY) Descoperă informații cheie despre MOONY (MOONY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre MOONY (MOONY) MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Tokenomie și analiză de preț pentru MOONY (MOONY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MOONY (MOONY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.00K $ 30.00K $ 30.00K Ofertă totală: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ofertă aflată în circulație: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.00K $ 30.00K $ 30.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00151023 $ 0.00151023 $ 0.00151023 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului MOONY (MOONY) Tokenomie pentru MOONY (MOONY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MOONY (MOONY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOONY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOONY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. 