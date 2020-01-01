Tokenomie pentru Monko (MONKO) Descoperă informații cheie despre Monko (MONKO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Monko (MONKO) Monko is an original Meme Character built on the Algorand Blockchain. The purpose is to bring attention to the Algorand blockchain through Humor, World Building and Low Cost NFT Discord and X Stickers. The MONKO Token Documentation is a conceptual paper that elucidates some of the main design principles and ideas for the creation of a digital token to be known as MONKO. The Token Documentation and the Website are intended for general informational purposes only and do not constitute a prospectus, an offer document, an offer of securities, a solicitation for investment, any offer to sell any product, item, or asset (whether digital or otherwise), or any offer to engage in business with any external individual or entity provided in said documentation. The information herein may not be exhaustive and does not imply any element of, or solicit in any way, a legally-binding or contractual relationship. There is no assurance as to the accuracy or completeness of such information and no representation, warranty or undertaking is or purported to be provided as to the accuracy or completeness of such information. Where the Token Documentation or the Website includes information that has been obtained from third party sources, the Company, the Distributor, their respective affiliates and/or the Monko contributors have not independently verified the accuracy or completeness of such information. Further, you acknowledge that the project development roadmap, network functionality are subject to change and that the Token Documentation or the Website may become outdated as a result; andn either the Company nor the Distributor is under any obligation to update or correct this document in connection therewith.

Documentation or the Website may become outdated as a result; andn either the Company nor the Distributor is under any obligation to update or correct this document in connection therewith. Pagină de internet oficială: https://www.bemonko.com/ Carte albă: https://www.bemonko.com/whitepaper/monko-monkpaper.pdf Cumpără MONKO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Monko (MONKO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Monko (MONKO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 973.38B $ 973.38B $ 973.38B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Monko (MONKO)

Tokenomie pentru Monko (MONKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Monko (MONKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONKO, explorează prețul în direct al tokenului MONKO!

Predicție de preț pentru MONKO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONKO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONKO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MONKO!

