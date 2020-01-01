Tokenomie pentru Monkex (MONKEX)
Informații despre Monkex (MONKEX)
Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics.
What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time.
Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com
Tokenomie și analiză de preț pentru Monkex (MONKEX)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Monkex (MONKEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Monkex (MONKEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Monkex (MONKEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri MONKEX care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri MONKEX care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONKEX, explorează prețul în direct al tokenului MONKEX!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.