Tokenomie pentru Monkex (MONKEX) Descoperă informații cheie despre Monkex (MONKEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Monkex (MONKEX) Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com Pagină de internet oficială: https://monkex.net Cumpără MONKEX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Monkex (MONKEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Monkex (MONKEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.80K $ 52.80K $ 52.80K Ofertă totală: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Ofertă aflată în circulație: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.80K $ 52.80K $ 52.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.141239 $ 0.141239 $ 0.141239 Minim dintotdeauna: $ 0.00475736 $ 0.00475736 $ 0.00475736 Preț curent: $ 0.00907914 $ 0.00907914 $ 0.00907914 Află mai mult despre prețul tokenului Monkex (MONKEX)

Tokenomie pentru Monkex (MONKEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Monkex (MONKEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONKEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONKEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONKEX, explorează prețul în direct al tokenului MONKEX!

Predicție de preț pentru MONKEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MONKEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru MONKEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MONKEX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!