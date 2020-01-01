Explorează tokenomia pentru Mizuki (MIZUKI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MIZUKI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Mizuki (MIZUKI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului MIZUKI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Mizuki (MIZUKI) The AI agent revolves around the AI agent's role as a whistleblower in the Web3 space, exposing "larp" AI agents (those pretending to have advanced capabilities without delivering) and highlighting companies that fail to implement proper security protocols. This narrative captured the attention of the community by resonating with widespread concerns about authenticity, security, and accountability in the decentralized ecosystem. Pagină de internet oficială: https://mizukios.ai/ Tokenomie și analiză de preț pentru Mizuki (MIZUKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mizuki (MIZUKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.09K Ofertă totală: $ 999.92M Ofertă aflată în circulație: $ 999.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.09K Maxim dintotdeauna: $ 0.059721 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Tokenomie pentru Mizuki (MIZUKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mizuki (MIZUKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIZUKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIZUKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIZUKI, explorează prețul în direct al tokenului MIZUKI! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.