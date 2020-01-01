Tokenomie pentru Miracle Play (MPT) Descoperă informații cheie despre Miracle Play (MPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Miracle Play (MPT) Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Pagină de internet oficială: https://miracleplay.gg/ Carte albă: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Cumpără MPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Miracle Play (MPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Miracle Play (MPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 831.29M $ 831.29M $ 831.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.62M $ 26.62M $ 26.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 Minim dintotdeauna: $ 0.00475254 $ 0.00475254 $ 0.00475254 Preț curent: $ 0.00887097 $ 0.00887097 $ 0.00887097 Află mai mult despre prețul tokenului Miracle Play (MPT)

Tokenomie pentru Miracle Play (MPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Miracle Play (MPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MPT, explorează prețul în direct al tokenului MPT!

